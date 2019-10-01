Аталанта – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Шахтер" 1 октября сыграет против "Аталанты" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Украине можно будет посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них в прямом эфире и покажут матч "Аталанта" – "Шахтер".

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Матч состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", хотя домом для итальянцев является город Бергамо. Игра начнется в 19:55, а трансляция на канале "Футбол 1" – в 19:50.

Также поединку будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 1" в 18:45.

Смотреть онлайн матч "Аталанта" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

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Смотреть матч "Аталанта" – "Шахтер" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подсоединить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.