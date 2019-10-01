Аталанта – Шахтер: видео голов и результат матча Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, донецкий "Шахтер" играет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз в соперниках итальянская "Аталанта". После первого тайма счет 1:1.

Матч для "Шахтера" начался не слишком удачно. В начале встречи мог отличиться Сапата, но ему не удалось. Гораздо больше шансов было у Иличича. Арбитр матча назначил пенальти. При этом просмотр видеоповтора не убедил его, что фола на Иличиче не было. Но полузащитник "Аталанты" не сумел переиграть вратаря "Шахтера" – Пятов отбил его удар, а добивание от Гатебура было мимо рамки ворот.

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На 27-й минуте "Шахтер" таки пропустил. Но со второй попытки. Сначала Пашалич в атаке попал в штангу. Но "Аталанта" продолжила атаку. Навес от Гетебура, Пятов неудачно играет на выходе, не дотянувшись до мяча, и Сапата головой отправляет его за линию ворот. Болбат не справился со своими обязанностями, упустив соперника.

В ответ "Шахтер" мог сразу забить. Но вратарь "Аталанты" Голлини отразил мощный удар Марлоса.

На 40-й минуте Мораес таки сравнял счет в матче. Если первый раз его выход один на один на ворота соперников сорвали, зафиксировав офсайд, то второй раз все было согласно правилам. Алан Патрик отдал пас, нападающий избежал офсайда, не дал вратарю выбить мяч и пробил. Масьелло в подкате пытался выбить мяч, но не сумел.

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Выйти вперед "Шахтер" мог незадолго до конца первого тайма. Команда получила право на штрафной в метрах 35 от ворот. Пробивал Марлос. Но мяч попал в крестовину ворот. Впоследствии добивал Исмаил, но отправил мяч выше ворот.

Видеообзор первого тайма матча Аталанта – Шахтер