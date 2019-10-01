Аталанта – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского сыграет против "Шахтера" в рамках второго раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Аталанта – Шахтер прогноз букмекеров

И "Шахтер", и "Аталанта" крайне неудачно начали свой путь в групповом турнире Лиги чемпионов. И если поражение "Шахтера" против "Ман Сити" еще можно оправдать различным уровнем мастерства команд, то "Аталанта" абсолютно провалилась в первом туре, разгромно проиграв "Динамо" Загреб.

Читайте также: Тоттенхэм – Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Так или иначе, болельщиков ждет очень зрелищный матч двух команд, которые очень любят атаковать. Кто выберет для просмотра вечером во вторник именно этот матч, тот точно не пожалеет.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", хотя домом для итальянцев является город Бергамо. Игра начнется в 19:55 по киевскому времени.

Прогноз Pari Match

"Аталанта" и "Шахтер" в своей истории встречались лишь один раз, и тогда в товарищеском матче сильнее оказались "горняки" (2015 год, 0:1).

Букмекеры мало верят в победу украинского клуба – коэффициент на победу "Шахтера" 4,3. Домашняя победа "Аталанты" оценена в 1,82. А вот ничья в матче – 3,95. При этом можно поставить на то, что "Шахтер" или выиграет, или сыграет вничью за коэффициент 2,05.

Прогноз Фаворит Спорт

Этот букмекер дает аналогичный коэффициент на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини – 1,82. А вот победа дончан оценена немного выше (4,00). Ничья в матче – 4,20.

Относительно голов, то букмекеры ожидают в матче 2-3 забитых мяча. Коэффициент на "Тотал матча больше 2,5" – 1,61. А вот противоположная ставка на "Тотал матча меньше 2,5" оценена в 2,22.

Прогноз Marathon bet

Что касается авторов голов, то больше всего шансов забить, по мнению букмекера, имеет Дуван Сапата из "Аталанты" – коэффициент 2,10. Гол украинца Руслана Малиновского является маловероятным (4,50). У подопечных Луиша Каштру больше всего шансов забить имеет Жуниор Мораес – 3,00.