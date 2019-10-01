Аталанта – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Аталанта – Шахтер: прогноз и ставки на матч 01.10.2019 – Лига чемпионов
Аталанта – Шахтер: прогноз букмекеров

Во вторник, 1 октября, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского сыграет против "Шахтера" в рамках второго раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Аталанта – Шахтер прогноз букмекеров

И "Шахтер", и "Аталанта" крайне неудачно начали свой путь в групповом турнире Лиги чемпионов. И если поражение "Шахтера" против "Ман Сити" еще можно оправдать различным уровнем мастерства команд, то "Аталанта" абсолютно провалилась в первом туре, разгромно проиграв "Динамо" Загреб.

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Так или иначе, болельщиков ждет очень зрелищный матч двух команд, которые очень любят атаковать. Кто выберет для просмотра вечером во вторник именно этот матч, тот точно не пожалеет.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", хотя домом для итальянцев является город Бергамо. Игра начнется в 19:55 по киевскому времени.

Прогноз Pari Match

"Аталанта" и "Шахтер" в своей истории встречались лишь один раз, и тогда в товарищеском матче сильнее оказались "горняки" (2015 год, 0:1).

Букмекеры мало верят в победу украинского клуба – коэффициент на победу "Шахтера" 4,3. Домашняя победа "Аталанты" оценена в 1,82. А вот ничья в матче – 3,95. При этом можно поставить на то, что "Шахтер" или выиграет, или сыграет вничью за коэффициент 2,05.

Прогноз Фаворит Спорт

Этот букмекер дает аналогичный коэффициент на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини – 1,82. А вот победа дончан оценена немного выше (4,00). Ничья в матче – 4,20.

Относительно голов, то букмекеры ожидают в матче 2-3 забитых мяча. Коэффициент на "Тотал матча больше 2,5" – 1,61. А вот противоположная ставка на "Тотал матча меньше 2,5" оценена в 2,22.

Прогноз Marathon bet

Что касается авторов голов, то больше всего шансов забить, по мнению букмекера, имеет Дуван Сапата из "Аталанты" – коэффициент 2,10. Гол украинца Руслана Малиновского является маловероятным (4,50). У подопечных Луиша Каштру больше всего шансов забить имеет Жуниор Мораес – 3,00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер ФК Аталанта Лига чемпионов
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