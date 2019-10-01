Аталанта – Шахтер: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Аталанта – Шахтер: смотреть онлайн матч 1 октября 2019 – Лига чемпионов
Аталанта – Шахтер: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов / shakhtar.com

Во вторник, 1 октября, "Шахтер" играет первый выездной матч группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" в Италии встречаются с "Аталантой". Текстовую трансляцию игры проведет Спорт24.

Для обеих команд этот поединок крайне важен, поскольку итальянцев и украинцев эксперты называют фаворитами в борьбе за второе место в группе C. До этого пути клубов не пересекались, что делает поединок крайне интересным.

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"Аталанте" и "Шахтеру" некуда отступать, ведь в первых поединках они проиграли. Фиаско в этом противостоянии может крайне больно ударить по амбициям каждой команды выйти в плей-офф.

Поединок проходит в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Стартовый свисток прозвучал в 19:55.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер ФК Аталанта Лига чемпионов
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