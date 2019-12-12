"Атланта" уступила, несмотря на 17 очков украинца Леня

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Лень набрал 17 очков, но "Атланта" уступила "Чикаго" / ukrinform.ua

В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" уступила "Чикаго". Со счетом 136:102 победу праздновали "Буллс".

Не спасла "Хокс" даже довольно неплохая игра украинца Алексея Леня, который записал на свой счет 17 набранных очков (7 из 9 с игры, 1 точный трехочковый).

К слову: "Атланта" в двух овертаймах уступила "Майами", Лень набрал 9 очков: видео

По показателю набранных баллов украинец стал лучшим в составе "Атланты" и четвертым в игре. Также на счету Леня 5 подборов и 3 перехвата. Он закончил игру с показателем полезности "-18".

Средняя статистика Алексея Леня в сезоне 2019/2020 составляет 7,7 очка и 4,7 подбора, а его команда с показателем 6-19 на Востоке опережает только "Кливленд" и "Нью-Йорк". В следующей игре "Ястребы" сыграют с "Индианой" в суботу, 14 декабря.

"Чикаго" – "Атланта" 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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