24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Аталанта – Шахтер : где смотреть матч Лиги чемпионов

7 Читати новину українською
Аталанта – Валенсия: где смотреть / УЕФА

19 февраля в матче Лиги чемпионов сойдутся итальянский "Ювентус" и испанская "Валенсия". В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно на "Футбол 2" в прямом эфире и покажут матч "Аталанта" – "Валенсия". Начало трансляции в 21:45, сама игра начнется в 22:00.

Читайте также: Аталанта – Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Аталанта" – "Валенсия" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Аталанта" – "Валенсия" читайте на сайте Спорт24.

Что такое инновационные подушечки VELO, которые недавно появились в Украине
сегодня
2662
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов ФК Валенсия ФК Аталанта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:58 Украинский волейболист сделал девушке предложение прямо перед матчем: милое видео
Юрій Семенюк 11
сегодня 17:59 Эта дисквалификация – это унижение, – менеджер Вихриста Андрей Котельник
Станіслав Безушко 99
сегодня 14:43 Голы украинский Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео
Ігор Саджениця 88
сегодня 07:35 "Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Челси", VAR отменил два гола лондонцев – видео
Юрій Семенюк 146
17 февраля 19:37 Гол украинского хоккеиста помог его команде вырвать победу в Канаде – видео
Юрій Семенюк 68
Новости
Больше новостей
Залиште відгук