"Аталанта" украинца Малиновского разгромила "Валенсию" в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

"Аталанта" и "Валенсия" сыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В игре в Италии сильнее оказались хозяева, которые благодаря разгромному счету сделали один шаг к выходу в четвертьфинал.

Аталанта – Валенсия 4:1

Голы: Хетебор, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 – Черишев, 66

Этот матч украинец Руслан Малиновский начал в запасе. Это шестой матч подряд, когда полузащитник не попадает в стартовый состав.

Первый опасный момент хозяева создали на 9-й минуте. Пашалич пробивал, почти выйдя один на один с вратарем, но Доменек сумел среагировать на удар и отбить одной рукой мяч.

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Обе команды долго перекачивали мяч в центре поля. Пока тот не оказался у Гомеса. Капитан "Аталанты" прострелил во вратарскую, где Хетебор сумел протолкнуть мяч в ворота в борьбе с Гайя. На этот раз Доменек хоть и задел мяч, но не сумел спасти свою команду.

На 30-й минуте "Аталанта" могла пропустить. "Валенсия" получила право на штрафной, который игроки быстро разыграли, выведя по флангу Торреса на удар. Но он попал в штангу. Однако на этом атака не остановилась, и после этого Гедеш мог забивать. Однако игрок несколько замешкался с ударом в поисках лучшей возможности, и момент был упущен. Хотя после этого головой... мог забивать, но направил мяч мимо рамки ворот.

На 35-й минуте партнеры остроумной передачей навели Гедеша на удар. Он сильно пробивал в дальний угол ворот, хотя мог и простреливать, ведь Мангала и Гомес готовы были замыкать этот прострел.

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Ответила на это "Аталанта" ударом Де Рона. Но удар оказался неточным. Впоследствии выше пробил и Гомес. И арбитр после этого зафиксировал офсайд.

И все же второй гол "Аталанта" забила еще до перерыва. Иличич получил мяч вблизи линии штрафной. Находясь в окружении сразу четырех соперников, он сумел пробить в дальний угол ворот. Доменек в прыжке сумел задеть мяч, но удар был настолько мощный, что мяч залетел в девятку ворот.

В начале второго тайма "Аталанта" могла оформить разгром. Гомес вышел под острым углом на ворота и прострелил. Но защитники гостей сумели зацепить мяч, после чего он ушел на угловой. Хетебор не успел переправить его в ворота.

Ответ "Валенсии" – удар в касание Солера после прострела от Торреса. Мяч разминулся со штангой.

И третий гол таки влетел в ворота "Валенсии". И снова "Аталанта" долго переводила мяч, теряла его впереди и сразу отбирала. Одно из таких отбираний закончилось тем, что мяч отлетел к Фройлеру. Полузащитник увидел возможность для удара с линии штрафной и отправил мяч под дальнюю штангу. Доменек лишь наблюдал как мяч залетает в его ворота.

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"Валенсия" могла сократить отставание в счете, но Гомес не сумел забить, пробивая с метра. Голлини сумел поймать мяч. А на 63-й минуте "Аталанта" забила четвертый. Хетебор получил пас пяткой на фланге, на скорости прошел в штрафную и пробил. В матче возникла пауза из-за того, что там мог быть офсайд. Но VAR показал, что Хетебор не находился в офсайде, в отличие от Иличича.

После этого на замену в "Валенсии" вышел Черышев. Он заменил Гедеша. А за две минуты забил гол. Неудачный пас поперек поля от защитников "Аталанты" привел к потере, и Черышев нанес удар низом в дальний угол ворот. На 69-й минуте россиянин мог оформить дубль, но его удар заблокировали.

"Валенсия" несколько прижала соперников к их воротам на 70-й минуте. Это привело к двум подряд угловым.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле аж на 81-й минуте. Он заменил капитана команды Алехандро Гомеса. И уже через минуту украинец мог забить. Он отдал разрезной пас на Сапату в штрафную. Но нападающий не мог пробить, поэтому сбросил под удар партнеру. Однако мяч после удара Малиновского полетел выше ворот. Через минуту Малиновский и Сапата организовали выход на ворота соперника. Но довести его до логического завершения не сумели.

Смотрите видеообзор матча Аталанта – Валенсия

Матч закончился разгромной победой "Аталанты". Команда Малиновского сделала шаг к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако победитель пары определится 10 марта в Валенсии.