Аталанта – Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече и прохождение в четвертьфинал.

Аталанта – Валенсия: ожидания

Это матч, в котором нет явного фаворита. На стороне "Аталанты" – домашняя игра (хотя она состоится не в Бергамо, а в Милане), а также главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Именно его считают главным создателем того, что "Аталанта" в прошлом сезоне не просто сумела пробиться в Лигу чемпионов, но и выйти из группы. Относительно недостатков, то здесь на первом месте – отсутствие необходимого еврокубкового опыта у команды. Стоит отметить, что "Аталанта" проиграла первые три матча группового этапа. При этом стартовала с разгрома от загребского "Динамо", а "Шахтеру" дома уступила, пропустив в компенсированное арбитром время.

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Зато именно опыт – один из козырей "Валенсии". Испанский клуб вышел с первого места из группы, где их соперниками были "Челси", "Аякс" и "Лилль". При этом команда проиграла лишь один матч – дома "Аяксу" во втором круге. Зато в Амстердаме "летучие мыши" взяли реванш.

Матч "Аталанта" – "Валенсия" состоится в среду, 19 февраля. Начало матча в 22:00.

Прогноз Favorit

В первом матче между этими командами их эксперты прогнозируют победу "Аталанты" с коэффициентом 1,72. На победу "Валенсии" – 4,55. Ничья – 3,95.

Относительно прохода в четвертьфинал, то пока лучшие шансы у итальянского клуба – 1,75 против 2,09 на проход "Валенсии".

Прогноз PariMatch

Здесь еще больший коэффициент на победу "Валенсии" – 4,80. Относительно победы хозяев, то она оценена в 1,73. Ничья – 4,10.

Проход в следующий раунд "Аталанты" оценен в 1,80. проход "Валенсии" – 2,08.