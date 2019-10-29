Эпизод с участием украинца Леня – лучший момент игрового дня в НБА: видео

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Атланта – Филадельфия НБА: Алексей Лень сыграл в лучшом эпизоде
Джоэл Эмбиид / Getty Images

В НБА состоялись очередные матчи. Среди них и игра "Атланты" украинца Алексея Леня против "Филадельфии".

"Атланта" проиграла на своей площадке 103:105, хотя незадолго до конца матча была впереди в счете.

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Лень в этом матче сыграл 18 минут, за которые набрал 5 очков, а также сделал 3 передачи и 3 подбора. Его соперник Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 13 подборов.

И именно эпизод с участием Леня, Эмбиида и Коллинза из "Атланты" стал лучшим моментом игрового дня в НБА. Особенно интересным были танцы игрока "Филадельфии" после удачной атаки.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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