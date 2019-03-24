"Атланта" Леня победила "Филадельфию", Михайлюк снова не сыграл за "Детройт"

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Алексей Лень в матче против "Филадельфии"
Алексей Лень в матче против "Филадельфии"

Украинский баскетболист Алексей Лень продолжает помогать "Атланте" побеждать в матчах регулярного чемпионата НБА. Зато Святослав Михайлюк снова остался вне игры "Детройта".

Алексей Лень традиционно этот матч начал со скамейки запасных. Поэтому в игре украинец провел менее 21 минуты. За это время он набрал 14 очков, сделал 1 передачу и 4 подбора. Лень пять раз пытался забросить из-за дуги, но лишь один его бросок достиг цели. РЭ украинца составил – 21, что является худшим показателем в матче.

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Хотя самое точное добивание перед сиреной в конце первой четверти позволило "Атланте" сократить отставание до 7 очков – 34:41

Несмотря на это, "Атланта" сумела обыграть "Филадельфию" – 129:127. При этом вырвать победу "Хоукс" сумели уже в самом конце матча благодаря двум удачным атакам.

Видеообзор матча Атланта – Филадельфия

В то же время "Детройт", за который выступает Святослав Михайлюк, играл на выезде против "Портленда". И уступил 117:112. Украинец снова не попал в заявку на матч. При этом его вернули из фарм-клуба "Детройта".

"Детройт" пока остается в зоне матчей плей-офф. Команда пока на шестом месте в Восточной конференции.

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Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
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