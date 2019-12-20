"Атланта" Леня потерпела очередное фиаско, украинец отыграл 16 минут: видео

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. Команда украинца Алексея Леня "Атланта" потерпела поражение в родных стенах от "Юты".

Атланта – Юта 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

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В первой четверти на паркете шла равная борьба, поэтому никому не удалось убежать в отрыв. Команда Леня завладел инициативой во второй 12-минутке и ушла на большой перерыв с преимуществом в 4 очка.

Третья четверть снова была равной и по ее итогам у "Атланты" осталось только одно очко преимущества. В решающей 12-минутке "Джазмены" проявили хладнокровие и вырвали победу.

26-летний украинский центровой Алексей Лень за 16 минут на паркете набрал 4 очка, сделал 4 подбора и 3 асиста

Видео всех действий Леня