"Атланта" Леня третий раз подряд проиграла, украинец лучший в своей команде: видео

Баскетбольный клуб "Атланта", цвета которого защищает украинец Алексей Лень, потерпел третье подряд поражение в рамках НБА. Украинец оказался лучшим в своей команде.

Атланта – Орландо 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

Читайте также: Баскетболисты сборной Украины устроили эффектные разборки в Испании: видео

В первой четверти команды вели отчаянную борьбу, не давая друг другу выйти вперед. Однако гостям удалось минимально выиграть старт матча. Во второй 12-минутке баскетболисты "Орландо" существенно нарастили отрыв +15 очков.

В следующей четверти ситуация не изменилась. "Меджик" продолжили удерживать лидерство и даже ушли в существенный отрыв +24 очка. В последней четверти "Атланте" удалось только сократить отставание и проиграть с разницей в 16 очков.

Украинский баскетболист Алексей Лень оказался лучшим в своей команде. Лень набрал 16 очков, отдал 1 результативную передачу и сделал 2 подбора. Алексей реализовал 2 из 3 трехочковых, 4 очка с игры и 6 штрафных бросков.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram