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"Атланта" с Ленем проиграла "Бостону": видео

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"Бостон" – "Атланта" результат

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты". Команда проиграла "Бостону" – 106: 109.

Всего украинец провел на паркете 22:28 минут, сумев также записать себе в актив 8 подборов и 2 передачи. Лень не играл со старта.

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Отметим, что за игру Алексей сделал 7 попыток забросить с игры, из которых лишь 2 броска оказались точными.

Не спас "Атланту" даже Трей Янг (28 + 10 передач). Впрочем, в начале матча скорее речь шла о спасении "Бостона", которому пришлось отыгрывать 18-очковое отставание. К сожалению, даже имея такое преимущество "Атланта" проиграла, так что она заслуженно занимает последнее место в Восточной конференции.

"Бостон" – "Атланта" 109:106 (19:32, 34:23, 29:25, 27:26)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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