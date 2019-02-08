"Атланта" украинца Леня разгромно проиграла в матче НБА: видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (101: 119).

"Атланта" – "Торонто" 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)

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Алексей Лень получил всего 6 минут игрового времени. За это время центровой набрал 4 очка и сделал 4 подбора.

Украинец реализовал 1 из 1 трехочковых и 1 из 2 штрафных бросков. Показатель +/- составил "+1".

Спорт 24 сообщал, что украинец Святослав Михайлюк официально перешел из "Лейкерс" в другой клуб НБА "Детройт". Клуб из Мичигана обменял Михайлюка из "Лос-Анджелес Лейкерс", взамен отдав Реджи Буллока.

Видеообзор матча Атланта – Торонто

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