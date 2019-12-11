"Атланта" в двух овертаймах уступила "Майами", Лень набрал 9 очков: видео

В рамках регулярного чемпионата НБА "Атланта" в двух овертаймах уступила "Майами". Игра закончилась со счетом 135:121 в пользу "Хит".

Украинец Алексей Лень сыграть чуть более 22 минут и набрал 9 очков (4 из 6 с игры, 1 из 2 трехочковых).

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Также на счету Леня 3 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот. Матч Алексей завершил с показателем полезности "-11".

Средняя статистика Алексея Леня в сезоне 2019/2020 составляет 7,7 очка и 4,7 подбора, а его команда с показателем 6-18 на Востоке опережает только "Кливленд" и "Нью-Йорк". В следующей игре "Ястребы" сыграют завтра с "Чикаго Буллз".

"Маями" – "Атланта" 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18: 4)