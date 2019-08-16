Атлетик – Барселона: букмекерский прогноз на матч чемпионата Испании
Чемпион едет в испанский Бильбао. В стартовом туре Примеры "Барселону" проэкзаменует крепкий "Атлетик". Участие Лионеля Месси в матче под большим вопросом.
Однако эксперты все равно отдают лавры победителя каталонцам.
Читайте также: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
Коэффициент на победу гостей – 1,74, а хозяев – 5. На ничью предлагают 3,98.
Атлетик – Барселона: букмекерский прогноз
Хотя в прошлом сезоне "Барселона" так и не смогла обыграть "Атлетик". Оба поединка завершились вничью.
Устоят ли неуступчивые баски под натиском чемпиона узнаем уже совсем скоро. Стартовый свисток матча прозвучит 16 августа в 22:00.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии