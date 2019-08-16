Атлетик – Барселона: букмекерский прогноз на матч чемпионата Испании

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Чемпион едет в испанский Бильбао. В стартовом туре Примеры "Барселону" проэкзаменует крепкий "Атлетик". Участие Лионеля Месси в матче под большим вопросом.

Однако эксперты все равно отдают лавры победителя каталонцам.

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Коэффициент на победу гостей – 1,74, а хозяев – 5. На ничью предлагают 3,98.


Атлетик – Барселона: букмекерский прогноз

Хотя в прошлом сезоне "Барселона" так и не смогла обыграть "Атлетик". Оба поединка завершились вничью.

Устоят ли неуступчивые баски под натиском чемпиона узнаем уже совсем скоро. Стартовый свисток матча прозвучит 16 августа в 22:00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
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