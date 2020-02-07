"Барселона" неожиданно вылетела из Кубка Испании – видео провала
В матче Кубка Испании между "Атлетик" и "Барселоной" все решил единственный гол. Именно он принес победу "Атлетику", который и прошел в полуфинал турнира.
Атлетик – Барселона 1:0
Гол: Вильямс, 90+3
Сам матч проходил на фоне слухов о ссорах в "Барселоне" и высказывания недовольства Лео Месси. Все это привело к тому, что аргентинского нападающего активно хотят у себя видеть другие топ-клубы Европы.
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Но Месси вышел на этот матч и имел несколько возможностей отличиться. Как и его юный партнер Ансу Фати. Но надежно в воротах "Атлетика" действовал Симон. Его же подстраховывали и партнеры в защите. Поэтому все, чем отличился Месси – желтой карточкой.
Все в матче решил единственный гол. Забили его хозяева уже в компенсированное арбитром время. После подачи с фланга Уильямс выиграл позицию у Бускетса и "подрезал" мяч в дальний угол ворот.
Видеообзор матча Атлетик – Барселона
В параллельном матче "Реал" дома сенсационно уступил "Сосьедаду". Поэтому в полуфинале Кубка Испании сыграют "Сосьедад", "Атлетик", "Гранада" и "Мирандес".
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