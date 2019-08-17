"Барселона" проиграла "Атлетику", пропустив гол "ножницами" на 89-й минуте: видео

Каталонская "Барселона" матчем против "Атлетика" из Бильбао открыла футбольный сезон в Испании. Однако свою защиту титула начала с неожиданного поражения.

Атлетик – Барселона 1:0

Гол: Адуриц, 89

На этот матч "Барселона" вышла без Месси. Зато в официальном матче за "блаугранас" дебютировали Де Йонг и Гризманн. Не было в заявке на матч и Коутиньо. Как стало известно впоследствии, бразилец оформлял свой переход в мюнхенскую "Баварию".

"Барселона" захватила инициативу в матче, однако моменты возникали именно у их ворот. Дважды опасно пробивал Уильямс.

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На это гости ответили моментом Суареса. Унаи Лопес неосмотрительно отдал пас назад на вратаря, но его перехватил Суарес. Удар в касание – мяч попал в штангу. А после этого нападавшего заменили.

Еще раз каркас ворот спас "Атлетик" после удара Рафиньи незадолго до перерыва. Но стоит отметить и голкипера Симона, который зацепил мяч кончиками пальцев.

Во втором тайме "Барселона" усилила давление на ворота соперников. Но до гола дело так и не дошло.

Все в матче было решено на 88-89 минутах. Ариц Адуриц, заявивший об окончании карьеры в конце сезона, на 88-й минуте заменил Уильямса. А на 89-й первым же касанием к мячу в падении ударом "ножницами" забил единственный гол в этом матче.

"Атлетик" побеждает в первом туре испанской Ла Лиги. "Барселона" защиту титула чемпиона начинает с поражения.