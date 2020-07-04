"Атлетико" разгромил "Мальорку", разрушая шансы аутсайдера на выживание в Ла Лиге: видео
В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Атлетико" на "Ванда Метрополитан" разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.
Атлетико – Мальорка 3:0
Голы: Мората, 29 (пен.), 45+4, Коке, 79
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Хотя аутсайдер, который цепляется за надежду сохранить место в элите, пытался сопротивляться, но против класса соперника ничего не смог сделать. Героем матча стал Альваро Мората.
Сначала 27-летний нападающий заработал пенальти, но с первой попытки его не реализовал. Рефери дождался помощи VAR и попросил повторить удар, так как при первой попытке форварду добить мяч помешал защитник, который вбежал в штрафную еще до удара. Второй удар Мората выполнил без шансов для Маноло Рейны.
В добавленное к первому тайму время Альваро завершил усилия партнеров и оформил дубль. А на 79-й минуте Коке с помощью рикошета установил окончательный счет на табло – 3:0.
Атлетико – Мальорка видеообзор матча
- 3:0, мадридский клуб набирает 3 очка, теперь у коллектива Диего Симеоне уже 62 балла и серия из 12-ти матчей подряд без поражений в рамках Примеры.
- "Мальорка" пока сохраняет теоретические шансы избежать вылета в Сегунду за 4 тура до финиша сезона.