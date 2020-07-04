В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Атлетико" на "Ванда Метрополитан" разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.

Атлетико – Мальорка 3:0

Голы: Мората, 29 (пен.), 45+4, Коке, 79

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Хотя аутсайдер, который цепляется за надежду сохранить место в элите, пытался сопротивляться, но против класса соперника ничего не смог сделать. Героем матча стал Альваро Мората.

Сначала 27-летний нападающий заработал пенальти, но с первой попытки его не реализовал. Рефери дождался помощи VAR и попросил повторить удар, так как при первой попытке форварду добить мяч помешал защитник, который вбежал в штрафную еще до удара. Второй удар Мората выполнил без шансов для Маноло Рейны.

В добавленное к первому тайму время Альваро завершил усилия партнеров и оформил дубль. А на 79-й минуте Коке с помощью рикошета установил окончательный счет на табло – 3:0.

Атлетико – Мальорка видеообзор матча