Гол Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетико" и первое место в Ла Лиге: видео

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Атлетико – Барселона: результат и видео голов

"Барселона" минимально победила мадридский "Атлетико" в выездном матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико – Барселона 0:1

Гол: Месси, 86

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Первый тайм "матрасники" провели с преимуществом – от пропущенного гола в двух эпизодах спасла сумасшедшая реакция Тер Штегена после ударов Ермосо и Мората, еще раз мяч попал в штангу после срезки от Фирпо. "Барселона" что-то показала уже ближе к концу тайма – Пике мог забить, но попал в перекладину.

Второй тайм проходил уже в примерно равной борьбе. Все решил эпизод на 86-й минуте. Месси развил контратаку справа, сместился в центр, обыгрался с Суаресом и пробил с линии штрафной точно в левый угол. Здесь не выручил и сам Облак

"Барселона" набирает 31 очко и по итогам тура остается на первом месте Ла Лиги, опережая "Реал" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей (+20 против +19). "Атлетико" с 25 очками идет на шестой позиции.

В следующем туре 7 декабря "Барселона" дома примет "Мальорку". "Атлетико" 6 декабря на выезде сыграет против "Вильярреала".

Атлетико – Барселона видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Атлетико ФК Барселона
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