Атлетико – Барселона: прогноз букмекеров на топ-матч Ла Лиги

В воскресенье, 1 декабря, "Атлетико" на домашней арене сыграет с "Барселоной" в рамках 15 тура чемпионата Испании. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Атлетико – Барселона. Прогноз букмекеров

Каталонский гранд возглавляет турнирную таблицу Примеры. Однако, лидерство "Барселоны" уверенным назвать нельзя. На данный момент в активе у подопечных Вальверде 28 пунктов. Столько же баллов в мадридского "Реала", "Севилья" отстает на 1 пункт, а "Атлетико" – на три. То есть, поражение может отбросить Месси и компанию сразу на несколько строк вниз.

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Мадридская команда пока идет четвертой. В активе у подопечных Симеоне 25 баллов. То есть, третья, вторая и первая команды "турнирки" находятся на расстоянии одной победы. Играть еще много, "матрасники" вполне могут ликвидировать такое небольшое отставание.

Прогноз Pari Match

Их эксперты прогнозируют, что "Барселона" имеет чуть больше шансов на победу. Коэффициент на такой итог игры – 2,65. На то, что победит в матче "Атлетико" – 2,85. Ничейный результат в итоге – 3,20.

При этом сам матч вряд ли будет очень голевым. Ставка на "тотал матча больше 2,0 Атлетико" получила коэффициент 5,30, а "тотал матча больше 2,0 Барселона" 4,80. Также ставка на то, что обе команды забьют, составляет 1,82, что этого не произойдет – 1,99.

Прогноз Favorit

Здесь тоже считают, что у "Барселоны" больше шансов победить – 2,58 на их победу. Победа "Атлетико" оценена в 2,85. Ничья в матче – тоже 3,2.

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По мнению этого букмекера наиболее вероятный счет в матче – 1:1, коэффициент на это 5,9. Победа "Атлетико" со счетом 1:0 оценена в 8,5, а аналогичная ставка на "Барселону" имеет коэффициент 8.

Прогноз Marathon bet

Эти букмекеры выставили коэффициент 2,86 на победу "Атлетико". На победу "Барселоны" они принимают с коэффициентом 2,69. Ничья менее вероятна – 3,28.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить в матче имеет Лионель Месси. Коэффициент на его победу – 2,37.