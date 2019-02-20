Атлетико – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Атлетико – Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов 2018/2019
Атлетико – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / juventus.com

Испанский "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать итальянский "Ювентус". Игра 20 февраля будет доступна и для просмотра в Украине.

Матч "Атлетико" – "Ювентус" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Атлетико" – "Ювентус" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Атлетико" – "Ювентус" состоится в среду, 20 февраля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Атлетико" – "Ювентус" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Ювентус Атлетико
Источник: 24 канал
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