Атлетико – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать итальянский "Ювентус". Игра 20 февраля будет доступна и для просмотра в Украине.

Матч "Атлетико" – "Ювентус" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Атлетико" – "Ювентус" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Атлетико" – "Ювентус" состоится в среду, 20 февраля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Атлетико" – "Ювентус" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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