"Атлетико" совершил камбэк в игре с "Ювентусом", отыгравшись на последних минутах: видео

Мадридский "Атлетико" 18-го сентября в первом туре Лиги чемпионов принимал туринский "Ювентус". Команды разошлись результативной ничьей, а "матрасники" отыгрались, проигрывая в два гола.

Атлетико – Ювентус 2:2

Голы: Савич, 70, Эррера, 90 – Куадрадо, 48, Матюиди, 65

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Весной "Ювентус" и "Атлетико" устроили драматические разборки в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" сумел сделать камбэк и вышел в четвертьфинал. "Матрасники", которые летом совершили кадровую чистку, стремились взять реванш.

В первом тайме зрителей ждала борьба тактик: на двоих команды нанесли только 5 ударов в створ. И эти выстрелы не несли чрезвычайной угрозы. Ярко первый тайм провел Жоау Фелиш. На 11 минуте он пошел в дриблинг, а затем с линии штрафной пробил в правый нижний угол. Войцех Щенсный был спокоен и сделал хороший сейв.

Через две минуты Жоау Фелиш прыгал выше всех, чтобы замкнуть навес ударом головой. Войцех Щенсный в классном прыжке достал мяч. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Атлетико – Ювентус видеообзор первого тайма

Сразу после перерыва "Ювентус" открыл счет в игре. Игуаин убежал от защитников "Атлетико" и пошел пасом на фланге Куадрадо. Хотя "матрасники" успели вернуться в защиту, но помешать забить гол Куадрадо они не смогли. Колумбиец мощно пробил в дальний угол и не оставил шансов Яну Облаку.

Видео гола Куадрадо

На 60 минуте "матрасники" разыграли прекрасную комбинацию в штрафной "Юве". Триппье отдал пас в штрафную на Коке, а тот вывел на удар Сауля. Испанец с прекрасной позиции запустил мяч выше ворот. Несмотря на то, что мадридцы владели преимуществом, забить гол снова удалось именно итальянцам.

Французский полузащитник Блез Матюиди ударом головой замкнул прострел Алекса Сандро – 2: 0 и ситуация для "Атлетико" выглядела критической. Через 5 минут подопечные Диего Симионе сумели отыграть один мяч.

Видео гола Матюиди

После навеса со штрафного Хименес сбросил на Савича и защитник мадридцев переправил мяч в сетку.

Видео гола Савича

На 73 минуте "Ювентус" должен был забивать третий гол "Ювентусу". Гонсало Игуаин ворвался в штрафную и нанес удар в левый угол ворот – Ян Облак был на высоте и отбил мяч. Все шло к победе "Ювентуса". И на 90 минуте Эррера удачно сыграл в штрафной туринцев и вырвал для хозяев ничью.

Видео гола Эрреры