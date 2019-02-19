Атлетико-Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и гол Роналду или Гризманна

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Атлетико – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов 2018/2019
Атлетико – Ювентус прогноз букмекеров / Juventus.com

В среду, 20 февраля, испанский "Атлетико" сыграет против итальянского "Ювентуса" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд как на победу в этом матче, так и на проход в четвертьфинал турнира. А также забьют ли топ-форварды Антуан Гризманн и Криштиано Роналду в ворота соперников.

Несмотря на то, что команды играют первый матч на поле "Атлетико", оба клуба имеют почти равные шансы на победу в этой встрече. Так, в William Hill на победу испанской команды выставили коэффициент 2,75. На то, что победит "Ювентус" – 2,80. Ничья в первом матче между этими командами оценена в 3,00.

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Относительно прохода в следующий раунд, то тут уже больше шансов у "Ювентуса" – 1,50 в противовес 2,50 на проход "Атлетико".

Этот матч также будет противостоянием двух топ-форвардов-Антуана Гризманна из "Атлетико" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". На гол первого из них в этом матче коэффициент 2,50. На то, что в матче отличится Роналду – 2,37.

В PariMatch шансы на победу "Атлетико" и "Ювентуса" в этом матче уровне – 2,85. Коэффициент на то, что команды так и не смогут выявить сильнейшего и сыграют в ничью – 3,00.

Однако на проход в следующий раунд шансы у "Атлетико", по мнению букмекеров, значительно ниже – 2,67. При этом на проход "Ювентуса" почти без изменений от предыдущего – 1,51.

Относительно противостояния Гризманна и Роналду, то гол форварда "Атлетико" оценен в 2,95. Результативный удар Роналду же имеет показатель 2,55.

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Зато в "Фаворит спорт" уже в первом матче отдали предпочтение "Ювентусу" – 2,71 на их победу. На победу "Атлетико" – 2,92. Ничья в матче – 3,05.

Шансы "Ювентуса" пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов почти вдвое выше, чем их соперников – 1,44 против 2,80 на проход "Атлетико".

Матч "Атлетико" – "Ювентус" состоится в среду, 20 февраля. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Атлетико Ювентус
Источник: 24 Канал
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