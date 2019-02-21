Атлетико – Ювентус: результат и видео голов

Испанский "Атлетико" и туринский "Ювентус" сошлись в Мадриде в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяевам поля удалось одержать победу с комфортным счетом.

Атлетико – Ювентус 2:0

Голы: Хименес, 78, Годин, 83

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На Ванда Метрополитано встретились два клуба, которые являются эталонными примерами игры в обороне. Учитывая этот фактор много голов от команд ожидать не пришлось. На 9 минуте пристрелялся Роналду. Португалец взялся выполнять дальний штрафной. Роналду нанес мощнейший удар и Ян Облак чудом не позволил мячу пересечь линию ворот.

На 12 минуте защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после углового пробил, но и здесь "Атлетико" повезло. "Матрасники" ответили за три минуты прицельным ударом Томаса. И Войцех Щенсный без проблем укротил мяч. На 29 минуте коварно штрафной исполнил Антуан Гризманн. Но польский голкипер "Ювентуса" и здесь выручил партнеров. В первую тайме зрители так и не дождались голов.

После перерыва на 50 минуте один на один с вратарем "бьянконери" выбежал Диего Коста. Однако испанский нападающий чудом испортил прекрасно возможность вывести "Атлетико" вперед. Уже за 2 минуты Гризманн элегантно перебросил Щенсны и мяч попал в перекладину. Кьеллини был первым на подборе и отвел угрозу.

Хозяева были ближе к голу и на 70 минуте "матрасники" реализовали свое преимущество. Мората отличным ударом головой замкнул навес в штрафную. Но рефери матча Феликс Цвайер не засчитал взятие ворот, поскольку Альваро толкал Кьеллини в спину. Но на 78 минуте гол мадридцев таки засчитали. После розыгрыша углового Хименес затолкал мяч в сетку ворот "Ювентуса" – 1:0.

Видео гола Хименеса

Уже через несколько минут дела "Старой Синьоры" стали плохими. После очередного стандартного положения Годин сумел переправить мяч в сетку ворот "Юве" – 2:0.

Видео гола Година

До конца матча команды больше голов не забивали, поэтому 2:0 в пользу "Атлетико". Уже 12 марта команды ждет ответный матч в Турине.

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