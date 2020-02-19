"Атлетико" неожиданно нанес поражение "Ливерпулю" в Лиге чемпионов: видео

"Атлетико" и "Ливерпуль" провели первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в столице Испании завершился неожиданной победой хозяев. "Атлетико" одержал минимальную победу благодаря мячу Сауля.

Атлетико – Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

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Предыстория встречи

Перед матчем "матрасники" столкнулись с кадровыми проблемами. В частности, игру пропускали травмированные Жоау Фелиш, Киран Триппьер и Эктор Эррера. Также Диего Симионе несколько удивил составом. В частности, мадридцы вышли без Хименеса в обороне и Косты в нападении.

Зато по традиционной схеме 4:3:3 решил сыграть Юрген Клопп. Для наставника "Ливерпуля" вопрос был только в том, выпускать ли в центре поля Кейта и Милнера, или Вейналдума и Фабиньо. Клопп сделал выбор в пользу двух последних.

Команды имеют "старые счета". Предыдущая встреча клубов состоялась в полуфинале Лиги Европы-2009/10. Матчи завершились с общим счетом 2:2, но "Атлетико" вышел в финал по правилу выездного гола.

Вместе с тем, для "Ливерпуля" этот матч был особенным. Именно на "Ванда Метрополитано" в Мадриде в прошлом году "мерсисайдцы" завоевали звание клубных чемпионов Европы.

Неожиданное начало

"Матрасники" в бешеном темпе начали поединок. Уже в первой атаке Лоди хорошо "вырезал" навес с левого фланга, однако Морате не хватило роста, чтобы переправить мяч в сетку ворот головой.

Через мгновение хозяева заработали угловой, после которого неожиданно открыли счет. Сауль, избежав офсайда, воспользовался суматохой в штрафной гостей и пеправил мяч в сетку ворот Алиссона-1: 0.



Сауль забивает гол "Ливерпуль" / Фото: UEFA

Как и ожидалось, мадридцы после забитого мяча отдали инициативу гостям. "Ливерпуль" начал увеличивать процент владением мячом, но особых дивидендов "мерсисайдцам" это не принесло.

Зато на 27 минуте "матрасники" едва не удвоили преимущество. Защитники "Ливерпуля" забыли о Морате, который с близкого расстояния нанес удар по воротам Алиссона. Бразилец совершил великолепный сейв, спасая команду от второго гола.

В следующей атаке Салах забил гол, но рефери сразу отменил взятие ворот из-за офсайда у египтянина.

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На 36 минуте "Ливерпуль" наконец организовал хорошую атаку. Партнеры вывели на ударную позицию Салаха, который из пределов штрафной пробил по воротам Яна Облака. Вероятно, мяч бы оказался в "девятке" ворот, если бы Фелипе не выбил мяч головой.

До завершения тайма команды не порадовали хорошей игрой, а сосредоточились на грубостях. У гостей горчичник заработал Мане, а у хозяев – Корреа.

Команды провели замены во время перерыва. Симионе укрепил линию полузащиты, выпустив Льоренте вместо Лемара. У" Ливерпуля " вместо Мане вышел форвард девок Ориги.

Сухой второй тайм

"Атлетико" едва не повторил сценарий первого тайма. "Матрасники" агрессивно начали вторую половину игры. В частности, Робертсон неудачно сыграл на левом фланге и позволил Врсалько войти в штрафную. Но хорват упустил чрезвычайно опасный момент, потеряв мяч.

"Ливерпуль" ответил на 53 минуте. Гомез выполнил классный навес в штрафную на Салаха. Египтянин из удобной позиции пробил головой мимо ворот Облака.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" владел территориальным преимуществом, острых моментов у гостей не прибавилось. К середине второго тайма "Атлетико" удерживал преимущество и компактно оборонялся. Зато "мерсисайдцы" безуспешно искали пути к владениям Яна Облака.

На 68 минуте "Атлетико" имел еще одну хорошую возможность для гола. Одинокий Мората получил передачу с левого фланга и уже был готов переиграть Алиссона. Однако у нападающего "поехала" опарная нога, и испанец не нанес удар.



Мората в матче с "Атлетико" / Фото: twitter.com/atleti

Через несколько минут Мората отправился отдыхать. Вместо него в игру вступил Витоло. Зато его партнер Лоди едва не сотворил настоящий шедевр. Защитник пробил в стиле Джованни ван Бронкгорста образца чемпионата мира 2010, но не попал.

Клопп, понимая, что через фланги "Атлетико" не пройти, попытался насытить центр поля. Вместо Салаха вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. И уже через минуту "мерсисайдцы" через мелкий пас организовали острый момент.

Ориги из пределов штрафной отдал на Хендерсона, но капитан "Ливерпуля" не смог нанести акцентированного удара. Мяч пролетел мимо ворот. Третьей заменой Клоппа стал выход Милнера вместо Хендерсона.

До завершения матча "Ливерпуль" так и не придумал, как уложить мадридцев на матрас. Таким образом, "Атлетико" одержал минимальную победу. Ответный Матч состоится 11-го марта.

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