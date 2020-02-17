Атлетико – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 18-го февраля, стартует плей-офф раунд Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В Мадриде местный "Атлетико" примет действующего обладателя трофея – "Ливерпуль".

Атлетико – Ливерпуль: прогноз

В предыдущий раз команды встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10. Матчи завершились с общим счетом 2:2, но "Атлетико" вышел в финал по правилу выездного гола.

Единственный мяч в первом матче на глазах у мадридской публики забил Диего Форлан. На первой минуте поединка Альберто Аквилани восстановил равновесие. Этого хватило для того, чтобы перевести игру в дополнительное время.

На 95-й минуте Йосси Бенаюн вывел "Ливерпуль" вперед по сумме двух матчей. Однако через семь минут Форлан забил решающий гол.

Рекомендуем: Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф

Впервые соперники встретились на групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09. Оба матча завершились со счетом 1:1. Еще на "Висенте Кальдерон" Робби Кин вывел "Ливерпуль" вперед, на 14-й минуте Симау сравнял счет.

На "Энфилде" первыми тоже забили гости – на 37-й минуте отличился Макси Родригес. Зачетный балл "красным" принес пенальти Стивена Джеррарда в компенсированное время.

Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на то, что "Атлетико" играет матч дома, именно "мерсисайдцы" являются фаворитами. Победу подопечных Юргена Клоппа букмекеры оценили коэффициентом 2,21.

Зато на победу подопечных Диего Симионе коэффициент 3,40. Ничья, которая является популярным счетом для этого противостояния, имеет коэффициент 3,25.

Прогноз Pari Match

Как бы не сложился матч в Мадриде, а пока букмекеры отдают предпочтение в противостоянии также "Ливерпулю". Коэффициент на то, что "мерсисайдцы" третий сезон подряд сыграют в четвертьфинале – 1,33.

За последние 10 лет "Атлетико" сыграл два финала Лиги чемпионов, в которых проиграл "Реалу". Очевидно, что "матрасники" стремятся пройти как можно дальше в Лиге чемпионов этого сезона. Коэффициент на их выход в 1/4 финала – 3,50.

Это интересно: "Барселона" в Лиге чемпионов заработал больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых

Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают болельщикам отгадать автора гола в противостоянии. Больше всего шансов забить гол, по мнению специалистов, у Мохамеда Салаха. Коэффициент на мяч египтянина 2,65.

В составе "Атлетико" букмекеры выделяют Альваро Морату. Гол испанца в ворота "Ливерпуля" оценен коэффициентом 2,8.

Обзор матча "Атлетико" – "Ливерпуль" читайте на сайте Спорт24.