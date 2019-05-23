"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба

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Хуанфран
Хуанфран / /twitter.com/AyodejiX2

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран официально подтвердил информацию о том, что он покидает клуб.

Хуанфран пообещал, что обязательно вернется в клуб, который стал домом для него.

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Это мои последние дни в "Атлетико". Надеюсь, что скоро я вернусь. Я хочу этого, потому что это мой дом. Годы здесь были замечательными, невероятными - лучшие годы моей карьеры.

Да, я скоро вернусь, потому что я фанат "Атлетико" – за все то, что мне дал клуб. Я вернусь, чтобы помогать,
– сказал 34-летний футболист.

Хуанфран перешел в "Атлетико" зимой 2011 года из "Осасуны". Он выиграл с мадридцами 8 трофеев, включая чемпионский титул в Испании и две Лиги Европы. Также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее об уходе из "Атлетико" объявили форвард Антуан Гризманн и защитник Диего Годин. В марте стало известно, что "Атлетико" покинет защитник Лукас Эрнандес, которого выкупила "Бавария".

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Теги: Спорт Новости Спорта Атлетико Футбол
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