"Атлетико" и "Реал" не смогли определить сильнейшего в дерби

28 сентября в мадридском дерби между "Атлетико" и "Реалом" победителя не нашлось. Команды сыграли всухую ничью.

Атлетико – Реал 0:0

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То ли команды экономили силы на Лигу чемпионов, или просто не хотели рисковать в самом начале чемпионата, но факт остается фактом – забитых мячей зрители не увидели.

Огромная заслуга в этом принадлежит голкиперу "матрасников" Облаку. Он спас "Атлетико" несколько раз – в первом тайме его воротам угрожал Кроос, во втором опасно пробивал Бензема. А лучший момент был у Бэйла, но он не попал в створ из убойной позиции.

В другой команде пытался забить звездный новичок Фелиш, но особой остроты так и не создал.

Команда Зинедина Зидана набрала 15 очков и вышла на первое место в Ла Лиге. "Атлетико" с 14 баллами идет третьим, пропустив вперед "Гранаду", в которой лучше разница мячей. "Барселона" с 13 очками занимает четвёртое место.