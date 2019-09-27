Атлетико – Реал: прогноз букмекеров на "мадридское дерби"

В субботу, 28 сентября, в 7 раунде Ла Лиги состоится ожесточенное мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Атлетико – Реал прогноз букмекеров

"Реал" полурезервным составом обыграл "Осасуну" и после шести туров продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. Однако, по-настоящему серьезных соперников у "сливочных" в этом чемпионате еще не было. А вот в Лиге чемпионов команда Зидана без шансов проиграла ПСЖ, что поставило под сомнение будущее французского наставника в команде.

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"Атлетико" отстает от земляков всего на одно очко и в случае победы может выйти в лидеры, но и "матрасники" играют очень неровно, о чем свидетельствуют домашняя ничья с "Сельтой" и поражение в Сан-Себастьяне.

В субботу, 14-го сентября, поединок "Атлетико" – "Реал" пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитан", начало в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз Pari Match

Их эксперты прогнозируют, что "Атлетико" выиграет этот матч. Коэффициент на такой итог игры – 2,48. На то, что победит в матче "Реал" – 2,95. Ничейный результат в итоге – 3,40.

При этом сам матч вряд ли будет очень голевым. Ставка на "тотал матча больше 2,0 Атлетико" получила коэффициент 4,30, зато "тотал матча больше 2,0 Реал" 5,30. Также ставка на то что обе команды забьют составляет 1,77, что этого не произойдет – 2,05.

Прогноз WIlliam Hill

Здесь тоже считают, что у "Атлетико" больше шансов победить – 2,5 на их победу. Победа "Реала" оценена в 3,2. Ничья в матче – тоже 3,2.

По мнению этого букмекера наиболее вероятный счет в матче – 1:1, коэффициент на это 5,5. Победа "Атлетико" со счетом 1:0 оценена в 7,5, а аналогичная ставка на "Реал" имеет коэффициент 8,5.

Прогноз Marathon bet

Эти букмекеры выставили коэффициент 2,47 на победу "Атлетико". На победу "Реала" они принимают с коэффициентом 3,08. Ничья менее вероятна – 3,38.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить в матче имеют сразу два игрока. Это Эден Азар из "Реала" и Диего Коста из "Атлетико". Коэффициент на их победы – 2,75.