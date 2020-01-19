"Атлетико" сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата Испании впервые за 19 лет – видео

Мадридский "Атлетико" потерпел поражение в рамках 20-го тура чемпионата Испании. "Матрасники" на выезде сенсационно проиграли "Эйбару".

Эйбар – Атлетико 2:0

Голы: Бургос, 10, Экспозито, 90

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Это второе в истории поражение "матрасников" от "Эйбара". Первое поражение произошло еще в 2001 году. Тогда обе команды выступали в Сегунде.

Кроме этих двух поражений, "Атлетико" провел против "Ейбара" еще 16 матчей, в которых "матрасники" выиграли 12 раз и еще 4 раза сыграли вничью.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" остается на третьей строчке, имея в активе 35 баллов. Отставание от "Барселоны" 5 очков, а от "Реала" – 8.

"Эйбар" благодаря победе удалился от зоны вылета. Теперь преимущество над 18-й командой составляет 7 очков.

Эйбар – Атлетико видеообзор матча