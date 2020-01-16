Australian Open-2020: Цуренко сыграет с Барти и другие результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка первого в теннисном сезоне турнира серии "Грэнд Слэм" – Australian Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки.

Теперь в основной сетке Australian Open 5 представительниц Украины. Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая все еще проходят квалификацию.

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С кем сыграют украинки

Элина Свитолина получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Кэти Бултер. Бултер заявилась на турнир по "защищенному рейтингу".

получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Кэти Бултер. Бултер заявилась на турнир по "защищенному рейтингу". Даяна Ястремская посеяна на турнире под 23-м номером. На старте она встретится с одной из победительниц квалификации.

посеяна на турнире под 23-м номером. На старте она встретится с одной из победительниц квалификации. Екатерина Козлова сыграет против Присциллы Хон, которая получила wild card. Козлова никогда не выигрывала в основной сетке Australian Open.

сыграет против Присциллы Хон, которая получила wild card. Козлова никогда не выигрывала в основной сетке Australian Open. Леся Цуренко на старте турнира встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.

на старте турнира встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти. Екатерина Бондаренко заявилась на турнир по "защищенному рейтингу". В первом круге украинку ждет обладательница wild card Арина Родионова.

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Основная сетка Australian Open-2020 стартует 20 января 2020 года и продлится до 2 февраля.

Действующей чемпионкой Australian Open является Наоми Осака. В мужской сетке в 2019 году победу одержал Новак Джокович.