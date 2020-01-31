Australian Open-2020: определились все финалисты

Австриец Доминик Тим стал последним теннисистом, который гарантировал себе выход в финал Australian Open-2020. В полуфинале Тим обыграл немца Александра Зверева.

Доминик Тим – Александр Зверев 3:1 (3:6, 6:4, 7:6, 7:6)

Примечательно: Australian Open открыл дело против легендарных теннисистов: детали скандала

Поединок длился три с половиной часа. Зверев выиграл только первый сет, в котором трижды оформил брейк.

В начале следующей партии теннисисты обменялись брейками. Тим дожал немца, оформив брейк в седьмом гейме.

Третий сет также не обошелся без обратных брейков. Причем в одиннадцатом гейме Тим не использовал два сет-пойнта на подаче немца. Австриец выиграл партию на тай-брейке.

Упорная борьба шла в 4-м сете, в котором теннисисты не оформили ни одного брейка. Судьба партии определилась на тай-брейке, которую выиграл Тим, тем самым и оформил выход в финал.

Таким образом, Доминик оформил свой дебютный выход в финал Australian Open. Его соперником будет Новак Джокович.

В полуфинале серб не имел проблем с травмированным Роджером Федерером. Для Джоковича это 8-й финал. Все предыдущие финалы Новак выиграл. Финал состоится 2 февраля.

Зато в финале женской сетки сойдутся обидчица Элины Свитолины – испанка Гарбинье Мугуруса и София Кенин. Игра состоится в субботу, 1-го февраля.