Australian Open открыл дело против легендарных теннисистов: детали скандала

Организаторы теннисного турнира Australian Open расследуют дело против легендарных теннисистов Джона Макинроя и Мартины Навратиловой. Причиной стал призыв бывших звезд тенниса переименовать Margaret Court Arena.

28 января на Australian Open 18-кратная чемпионка турниров "Грэнд Слэм" Навратилова выступила за переименование Margaret Court Arena из-за критики Маргарет Корт в адрес сексуальных меньшинств.

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Что такое турниры "Грэнд Слэм"?

Четыре самых престижных теннисных турнира, которые проводятся в течение календарного года. Также называются турниры "Большого шлема". К ним относятся Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open. Они происходят в Мельбурне, Париже, Лондоне и Нью-Йорке соответственно.

После окончания матча турнира легенд Навратилова заняла судейскую башню и начала говорить, прежде чем ее микрофон и трансляция с корта были отключены.

Затем Навратилова вместе с семикратным обладателем титулов "Грэнд Слэм" Джоном Макинроем вышла на корт с плакатом "Арена Ивонн Гулагонг".

Таким образом они выступили за то, чтобы второй по значимости корт Australian Open получил имя многократной чемпионки турниров "Грэнд Слэм" австралийки Гулагонг.

Seems @Martina and John McEnroe had something to say about Margaret Court, but it looks like @TennisAustralia doesn't want anyone to see it, and cut the stream as she started speaking. https://t.co/XOzfPYNQAm — Lee (@yelnats_eel) 28 января 2020 г.

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В открытом письме, опубликованном на Tennis.com, Навратилова написала, что общественные места называются в честь выдающихся людей. По ее мнению, Маргарет Корт такой не является.

Маргарет Корт к этой категории не относится. Никто не умаляет ее достижения на корте, и ее место в истории тенниса не вызывает сомнений. Но когда она говорит, что некая группа людей не заслуживает таких же прав, как все остальные, они не такие хорошие родители, что они недостойные люди, это не свобода слова. Это разжигание ненависти, которое причиняет боль многим и без того уязвимым людям,

– написала Навратилова.

Что известно о Маргарет Корте?

Выдающаяся австралийская теннисистка, обладательница 62 титулов турниров "Грэнд Слэм". Выступает против любых законодательных инициатив по расширению прав сексуальных меньшинств в Австралии и называет легализацию однополых браков "абсолютно неприемлемой".

Как сообщает Tribuna.com, организаторы Australian Open негативно отреагировали на ситуацию. Они заявили, что выступают за равноправие и уважают свободу мнений.

Но действия "двух именитых гостей" (речь идет о Макинрое и Навратиловой) нарушили правила турнира, которые обеспечивают его целостность, и в отношении них проводится расследование.