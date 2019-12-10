Australian Open: пятеро украинок сыграют в основной сетке

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Элина Свитолина / wtatennis.com

10 декабря определился список участниц основной сетки первого в новом сезоне турнира Большого Шлема – Australian Open. В основной сетке сыграют пятеро украинок.

По рейтингу в основную сетку попали 99 теннисисток, в том числе четыре украинки: Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Екатерина Козлова (№92).

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Как сообщает btu, Екатерина Бондаренко воспользовалась "защищенным рейтингом" (№85).

На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкая (№107).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

В прошлом году лучше всех из украинок выступила Элина Свитолина. Элина сумела пробиться в четвертьфинал, в котором проиграла Наоми Осаке.

В итоге, японка Осака сумела выиграть титул. В мужской сетке победу одержал серб Новак Джокович.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Australian Open Теннис
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