Australian Open: Украина второй год подряд осталась без представителей в мужской сетке

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть квалификацию Australian Open-2020. Сергей уступил во втором круге квалификации чилийцу Алехандро Табило.

Сергей Стаховский – Алехандро Табило 1:2 (6:2; 2:6; 3:6)

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Соперники провели на корте почти 2 часа. Стаховский реализовал 3 брейкпойнта из семи. Зато Табило сделал четыре брейка.

Личный рекорд Стаховского на кортах Australian Open – 3 круг. Последний раз Стаховский выступал в основной сетке Australian Open еще в 2016 году.

В 2017-м Сергей пропускал турнир. В сезоне 2018 Стаховский также не прошел квалификацию.

Таким образом, второй год подряд ни один из представителей Украины не сыграет в основной сетке в Мельбурне в одиночном разряде.