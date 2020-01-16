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Australian Open: Украина второй год подряд осталась без представителей в мужской сетке

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Сергей Стаховский / 24 канал

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть квалификацию Australian Open-2020. Сергей уступил во втором круге квалификации чилийцу Алехандро Табило.

Сергей Стаховский – Алехандро Табило 1:2 (6:2; 2:6; 3:6)

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Соперники провели на корте почти 2 часа. Стаховский реализовал 3 брейкпойнта из семи. Зато Табило сделал четыре брейка.

Личный рекорд Стаховского на кортах Australian Open – 3 круг. Последний раз Стаховский выступал в основной сетке Australian Open еще в 2016 году.

В 2017-м Сергей пропускал турнир. В сезоне 2018 Стаховский также не прошел квалификацию.

Таким образом, второй год подряд ни один из представителей Украины не сыграет в основной сетке в Мельбурне в одиночном разряде.

  • Основная сетка Australian Open-2020 стартует 20 января 2020 года и продлится до 2 февраля.
     
  • Действующей чемпионкой Australian Open является Наоми Осака. В мужской сетке в 2019 году победу одержал Новак Джокович.
     
  • Australian Open-2020 более чем на 13% увеличил свой призовой фонд – до 49 миллионов долларов США. С 2007-го призовой фонд турнира вырос втрое.
     
  • Украинские теннисистки уже узнали соперниц в основной сетке. Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Australian Open Сергей Стаховский Теннис
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