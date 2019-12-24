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Australian Open увеличил призовой фонд: сколько могут заработать украинцы

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Элина Свитолина / 24 канал

Australian Open-2020 более чем на 13% увеличил свой призовой фонд - до 49 миллионов долларов США. С 2007-го призовой фонд турнира вырос втрое.

Как сообщили организаторы турнира, в 2007 году призовой фонд составил 13,8 миллиона долларов США.

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Кроме того, значительно выросла сумма, которую в 2020 году игроки получат в матчах квалификации. Так, при проигрыше в первом круге квалификации выплаты составят 13 800 долларов США – на 33,3% больше, чем в прошлом году.

Суммы призовых по сравнению с 2019-м вырастут обратно пропорционально. Например, при проигрыше в первом круге основной сетки игрок получит на 20% больше – 62 300 долларов США, а при выходе в полуфинал призовые увеличатся уже на 13% и составят 719 600 долларов США.

Сумма, которую получит победитель Australian Open, по сравнению с прошлым годом не изменится. Она составит 2,85 миллиона долларов США.

Основная сетка Australian Open-2020 стартует 20 января 2020 года и продлится до 2 декабря.

Действующей чемпионкой Australian Open является Наоми Осака. В мужской сетке в 2019 году победу одержал Новак Джокович.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Australian Open
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