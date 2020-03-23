Аутсайдер УПЛ выделил 2,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Полтавский футбольный клуб "Ворскла" выделил 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс служба ФК "Ворскла".

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Деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого оборудования для больниц Полтавской области и всей Украины.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин и ряд других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 23 марта количество умерших от коронавируса во всех странах мира составило 14 703. Больше всего жертв зафиксировано в Италии (5476) и Китае (3270), на третьем месте – Испания (1772). Общее же число инфицированных, включая и тех, кто уже выздоровел, составляет более 340 тысяч.

В Украине в настоящее время зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни (3 из них – летальные).

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