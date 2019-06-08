Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая занимает восьмое место в рейтинге WTA, стала победительницей Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос 2019.

Эшли Барти – Маркета Вондрусова 2:0 (6:1, 6:3)

Читайте также: Элина Свитолина и Гаэль Монфис расходятся: детали

В финальном матче австралийка довольно легко победила сенсацию нынешнего Ролан Гаррос 19-летнюю представительницу Чехии Маркету Вондрусову.

В первом сете Барти отдала сопернице всего один гейм на своей подаче и уверенно победила 6:1. Во второй партии чешка дважды проиграла на своей подаче, чего Барти оказалось достаточно, чтобы одержать победу.

Для Барти это первый титул Большого Шлема. До этого представительница Австралии ни разу не играла в финальных матчах турниров такого уровня.

Этот финал стал "самым молодым" за последние 11 лет на турнирах Большого Шлема. В 2008 году в решающем матче на Ролан Гаррос встречались 22-летняя россиянка Динара Сафина и 20-летняя сербка Ана Иванович, которая и выиграла титул.

В решающем матче мужского разряда сойдутся 11-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Именно эти два теннисиста играли в прошлогоднем финале.