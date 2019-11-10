Австралийский боксер, дважды победивший рак, умер во время тренировки

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Дуайт Ричи умер
Дуайт Ричи умер / Фото из открытых источников

27-летний австралийский боксер Дуайт Ричи внезапно умер во время спарринга, который проводил Мельбурне.

Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерае готовиться к реваншу с экс-чемпионом полусреднего веса Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.

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9 ноября спортсмен пропустил сильный удар по корпусу, отошел в угол и упал без сознания. Попытки врачей привести его в чувство ни к чему не привели.

"С прискорбием и потрясением сообщаю, что Ричи, к сожалению, умер, занимаясь любимым делом. Невозможно смириться с его смертью. Дуайт навсегда запомнится как один из самых ярких талантов австралийского бокса", – заявил его промоутер Джейк Эллис.

К слову, последний бой в карьере Ричи провел 14 августа. В нем он решением судей проиграл Тиму Цзю – сыну Косте Цзю.

Отмечается, что в раннем детстве у Ричи дважды был диагностирован рак, но в обоих случаях ему удалось излечиться.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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