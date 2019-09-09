Австралийский боксер принял вызов на бой с Ломаченко: известное место потенциального поединка

Джордж Камбосос-младший прокомментировал возможный бой против Василия Ломаченко. Боксеры могут встретиться в ринге еще до конца 2019 года. Камбосос хочет, чтобы поединок состоялся в Австралии.

Промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что в этом году Василий не получит бой за пояс IBF, поскольку Ричард Комми проведет защиту против Теофимо Лопеса.

Читайте также: Весь мир захочет это увидеть: промоутер рассказал, с кем может драться Ломаченко

Чтобы не терять время зря, Боб Арум хочет организовать Ломаченко еще один поединок. Соперником Василия он назвал именно Джорджа Камбососа.

Австралиец подтвердил, что имел разговор с Арумом и принял вызов команды Ломаченко.

Сейчас Ломаченко – первый номер pound for pound в мире. Это вне сомнений. Но в последних боях Василия я все чаще вижу, как он раскрывает свои недостатки. Чтобы победить Ломаченко, нужно быть голодным, неустанным и взрывным воином. У меня есть все эти качества. Наш бой получится насыщенным.

Это будет противостояние "Матрицы" против "спартанского Воина". Лучшее место для его проведения – стадион в Австралии на 80 тысяч зрителей. Боб Арум сказал мне, что ему нравится этот бой. Мне тоже. Я с радостью соглашусь на поединок. После его завершения вокруг моей талии будут красоваться чемпионские пояса,

– заявил Камбосос-младший.

Джордж Камбосос-младший – греко-австралийский профессиональный боксер в легком дивизионе. Он является чемпионом IBF Pan Pacific в легком весе и сейчас третий номер в легком весе. Он обладатель званий NSW, Australian, WBA PABA, WBA Oceania и IBF Pan Pacific.

26-летний боксер на профессиональном ринге провел 17 боев и все выиграл (10 нокаутов). Большинство своих боев он провел в Австралии. Свой последний поединок Джордж провел против представителя Венесуэлы Ричарда Пены и выиграл техническим нокаутом в 6-м раунде.

Джордж Камбосос – Ричард Пена видео боя