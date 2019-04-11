Австралийского регбиста выгнали из сборной после слов "все геи попадут в ад"

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Исраэл Фолау
Исраэл Фолау

Австралийский регбист Исраэл Фолау исключен из сборной своей страны. Причиной такого решения стали неоднозначные высказывания спортсмена.

На своей странице в Instagram Исраел Фолау выложил картинку: "Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас". Также он добавил подпись: "Те, что живут в грехе, попадут в ад, если вы не покаялись. Иисус Христос любит вас и дает вам время отвернуться от своего греха и прийти к нему".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Those that are living in Sin will end up in Hell unless you repent. Jesus Christ loves you and is giving you time to turn away from your sin and come to him. _______________ Now the works of the flesh are manifest, which are these , adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatians 5:19‭-‬21 KJV _______________ Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 KJV _______________ And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: Acts 17:30 KJV _______________

Допис, поширений Israel Folau (@izzyfolau)

В Австралийском регбийном союзе решили, что такие заявления имеют гомофобный характер. Они пытались связаться с игроком, чтобы получить от него объяснения. Однако им не удалось это сделать. Поэтому было принято решение отстранить игрока от матчей за национальную сборную Австралии.

Узнайте больше: Что такое гомофобия и почему с ней нужно бороться

"Несмотря на то, что Исраэл имеет право на свои религиозные убеждения, образ его высказываний не соответствует ценностям спорта", – говорится в заявлении Австралийского регбийного союза.

Кроме того, такое жесткое наказание связано с тем, что Исраэл Фолау не впервые высказывается таким образом. При том что игрок лишь несколько месяцев назад подписал контракт со сборной Австралии на несколько миллионов долларов.

Таким образом, Фолау, который является одним из лучших игроков сборной Австралии, пропустит Кубок мира-2019 в Японии. Он начнется 20 сентября 2019 года.

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Теги: Спорт Новости Спорта Регби Австралия
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