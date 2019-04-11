Австралийского регбиста выгнали из сборной после слов "все геи попадут в ад"

Австралийский регбист Исраэл Фолау исключен из сборной своей страны. Причиной такого решения стали неоднозначные высказывания спортсмена.

На своей странице в Instagram Исраел Фолау выложил картинку: "Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас". Также он добавил подпись: "Те, что живут в грехе, попадут в ад, если вы не покаялись. Иисус Христос любит вас и дает вам время отвернуться от своего греха и прийти к нему".

В Австралийском регбийном союзе решили, что такие заявления имеют гомофобный характер. Они пытались связаться с игроком, чтобы получить от него объяснения. Однако им не удалось это сделать. Поэтому было принято решение отстранить игрока от матчей за национальную сборную Австралии.

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"Несмотря на то, что Исраэл имеет право на свои религиозные убеждения, образ его высказываний не соответствует ценностям спорта", – говорится в заявлении Австралийского регбийного союза.

Кроме того, такое жесткое наказание связано с тем, что Исраэл Фолау не впервые высказывается таким образом. При том что игрок лишь несколько месяцев назад подписал контракт со сборной Австралии на несколько миллионов долларов.

Таким образом, Фолау, который является одним из лучших игроков сборной Австралии, пропустит Кубок мира-2019 в Японии. Он начнется 20 сентября 2019 года.