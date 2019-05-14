Австрийский клуб сыграет в группе Лиги чемпионов благодаря "Ливерпулю" и "Тоттенхэму"

Так как оба финалиста Лиги чемпионов – английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", уже гарантировали себе попадание в турнир на следующий сезон, место в групповом этапе займет другой клуб

И "Ливерпуль", и "Тоттенхэм" сыграют в Лиге чемпионов благодаря высоким местам в чемпионате Англии. При этом оба клуба сразу выступят в групповом этапе турнира.

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"Оба финалиста Лиги чемпионов уже получили автоматический пропуск в групповой этап по итогам чемпионата Англии. В результате вакантную путевку в основную стадию получит чемпион 11-ой ассоциации в рейтинге УЕФА – Австрии", – говорится в объяснении Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Счастливчиком" стал "Зальцбург". Клуб в шестой раз подряд станоился чемпионом Австрии. Поэтому команда начнет выступление в Лиге чемпионов со стадии группового турнира, избежав необходимости участвовать в квалификационных раундах.