Австрийского лыжника приговорили к тюремному сроку за употребление допинга

Австрийского лыжника Доминика Балдауфа приговорили к 5 месяцам тюремного заключения за употребление допинга. Правда этот срок спортсмен будет отбывать условно.

27-летний Балдауф был одним из задержанных спортсменов во время спецоперации немецких и австрийских правоохранителей под кодовым названием "Кровопускание" (Aderlass) в феврале 2019 года. В ходе операции были задержаны 9 спортсменов, в том числе эстонцы Карел Таммьярв и Андреас Веерпалу, и спортсмен из Казахстана Алексей Полторанин. При этом австрийского лыжника Макса Хауке задержали как раз в тот момент, когда спортсмен делал себе переливание крови. Использование допинга, согласно австрийскому законодательству, предусматривает уголовную ответственность. Главный подозреваемый по этому делу – врач из Эрфурта Марк Шмидт. Спортсмены платили ему от 4 тысяч до 12 тысяч евро за один сезон. Всего в этом деле проходили 23 спортсмена.

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Балдауф признал себя виновным в употреблении допинга. Его дисквалифицировали на четыре года. Теперь же, по данным ESPN, суд в Инсбруке признал Балдауфа виновным в махинациях относительно спонсоров и приговорил к пятимесячному тюремному заключению условно. Защита спортсмена планирует обжаловать это решение.