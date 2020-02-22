В Турции перевернулся автобус с фанатами клуба, за который играет украинец Селезнев – фото
Автобус с фанатами турецкого футбольного клуба "Бурсаспор", за который играет украинец Евгений Селезнев, перевернулся по дороге на выездной матч в "Эрзурума" (2:1).
Из-за сильного снегопада водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на бок. Информация о пострадавших отсутствует.
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Автобус з фанатами "Бурсаспора" перевернулся в Турции
К слову, матч "Эрзурум" – "Бурсаспор" состоялся 22 февраля в 13 часов по киевскому времени. Команда Евгения Селезнева уступила со счетом 2:1.
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