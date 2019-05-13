Автомобиль безопасности вызвал курьезную аварию во время гонки: видео
На первом этапе China Touring Car Championship еще до начала гонки произошла авария. И вызвал ее автомобиль безопасности.
Автомобиль безопасности, который выехал на трассу, оказался перед машиной BAIC Senova. Пытаясь избежать столкновения, гонщик повернул налево, и "подрезал" своего напарника по команде.
Вот это видео: Бразильская спортсменка жутким броском на голову нокаутировала соперницу
Источник: 24 канал
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