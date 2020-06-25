Знаменитый американский баскетболист Винс Картер, который первым из действующих спортсменов сыграл в НБА в четырех десятилетиях, объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом сообщает официальный Twitter "Атланты Хоукс", за которую в последнее время выступал Картер.

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"Я официально завершил играть в баскетбол на профессиональном уровне", – сказал Картер.

Что известно о Винсе Картере

Картер дебютировал в НБА в 1998 году, и в первом же сезоне был признан лучшим новичком лиги. С 2000-го по 2007 годы Картер ежегодно принимал участие в Матче всех звезд, а в 2000 году также выиграл конкурс слэм-данков.

В НБА Картер выступал за "Торонто" (1998-2004), "Нью-Джерси" (2004-2009), "Орландо" (2009-2010), "Финикс" (2010-2011), "Даллас" (2011-2014 ), "Мемфис" (2014-2017), "Сакраменто" (2017-2018) и "Атланту" (2018-2020).

Суммарно Картер провел в НБА 1541 матч, в которых набирал в среднем 16,7 очка, делал 4,3 подбора и 3,1 передачи за игру.

В 2000-м Картер победил на конкурсе слэм-данков в НБА. Его мяч, забитый сверху на Олимпиаде-2000 в поединке против французов, считается одним из лучших в истории – Картер, рост которого составляет 198 см, перепрыгнул с запасом 218-сантиметрового соперника.

Видео данка Картера