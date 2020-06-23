Автор золотого гола "Шахтера" стал лучшим игроком тура УПЛ
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ).
По итогам голосования Тете опередил динамовца Георгия Бущана, полтавчан Руслана Степанюка и Дмитрия Резника, а также мариупольца Руслана Фомина. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
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Два гола Тете в поединке с "Александрией" на НСК "Олимпийский" помогли "горнякам" отыграться, а затем и вырвать победу, которая позволила подопечным Луиша Каштру досрочно стать чемпионами.
В нынешнем сезоне на счету Тете 30 матчей во всех турнирах в составе команды Луиша Каштру, в которых он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
Также добавим, что лучшим тренером по итогам 27-го тура УПЛ был признан коуч "Зари" Виктор Скрипник. Его команда со счетом 2:1 обыграла "Десну".
Досрочное чемпионство "Шахтера"
- Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.
- "Горняки" опережали ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.
- Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.