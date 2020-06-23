Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

По итогам голосования Тете опередил динамовца Георгия Бущана, полтавчан Руслана Степанюка и Дмитрия Резника, а также мариупольца Руслана Фомина. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Два гола Тете в поединке с "Александрией" на НСК "Олимпийский" помогли "горнякам" отыграться, а затем и вырвать победу, которая позволила подопечным Луиша Каштру досрочно стать чемпионами.

В нынешнем сезоне на счету Тете 30 матчей во всех турнирах в составе команды Луиша Каштру, в которых он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Также добавим, что лучшим тренером по итогам 27-го тура УПЛ был признан коуч "Зари" Виктор Скрипник. Его команда со счетом 2:1 обыграла "Десну".

Досрочное чемпионство "Шахтера"