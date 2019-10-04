Автор покера в ворота "Тоттенхэма" Гнабри стал игроком недели в Лиге чемпионов: видео голов
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри победил в опросе на звание Игрока недели в Лиге чемпионов.
Он опередил в голосовании нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, защитника дортмундской "Боруссии" Хакими, а также форварда "Брюгге" Денниса Бонавентуре, забившего два гола в ворота "Реала" в Мадриде.
Как это было: Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
Относительно Гнабри, то он забил четыре гола в ворота "Тоттенхэма" в матче в Лондоне. А "Бавария" победила на выезде 2:7.
Видеообзор матча Тоттенхэм – Бавария
Источник: 24 канал
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