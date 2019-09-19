Авторитетное издание назвало Малиновского лучшим игроком "Аталанты" в матче Лиги чемпионов

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

26-летний хавбек итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов.

Руслан Малиновский был признан авторитетным итальянским изданием La Gazzetta dello Sport лучшим игроком команды в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (0:4).

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Издание отмечает, что средняя линия бронзовых призеров итальянского чемпионата стала играть эффективнее после выхода Малиновского на второй тайм.

Полузащитник сборной Украины заслужил оценку в 6 баллов. Столько же в составе "бермагаски" получил только полузащитник Марио Пашалич.

В дебютном сезоне в Италии Руслан сыграл в 3 матчах во всех турнирах на старте кампании, результативными действиями не отмечался.

В воскресенье, 22 сентября, в рамках Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини примут "Фиорентину".

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Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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